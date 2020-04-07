Захисник збірної Англії та Манчестер Сіті Кайл Волкер більше не зіграє за збірну Англії.

Нещодавно Волкер потрапив у скандальну ситуацію, влаштувавши секс-вечірку з двома повіями в орендованих апартаментах.

Наступного дня футболіст звернувся до своїх підписників у соцмережах, закликавши дотримуватися режиму самоізоляції та тримати дистанцію від інших людей.

Читайте: Pornhub замість мультиків: футболіст АПЛ спалився на перегляді сайту для дорослих

Після розголосу у ЗМІ про вечірку з повіями Волкер вибачився, але навіть розкаяння не вберегло його від наслідків.

Відповідною поведінкою Волкер поставив хрест на своїй кар’єрі у збірній. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт залишився незадоволений інцидентом з Кайлом і більше ніколи не збирається викликати його в команду. На рахунку англійця 48 матчів за збірну.

Також очікується, що містяни оштрафують Кайла на велику суму.

Нагадаємо, футболіста збірної Сербії Александара Прийовича заарештували 3 квітня у Белграді за порушення комендантської години. Тепер спортсмен проведе три місяці під домашнім арештом.

Джерело: Daily Star