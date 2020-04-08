Формула-1 покаже Гран-прі Європи 1997 року – гонку за титул Шумахера та Вільнева

Прес-служба Формули-1 анонсувала безкоштовний показ заключної гонки сезону-1997 – Гран-прі Європи, в якій Міхаель Шумахер та Жак Вільнев боролися за титул чемпіона світу.

Перед етапом в Хересі Шумахер на Ferrari випереджав Вільнева на Williams лише на одне очко.

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Ця гонка також була знаковою для Renault, адже вона стала для них останньою у Формулі-1 як постачальника моторів до повернення у 2001 році.

Гонка Гран-прі Європи 1997 року була обрана за підсумками голосування вболівальників.

Її покажуть сьогодні, 8 квітня, о 20:00 за київським часом. Запис легендарної гонки можна подивитися на офіційному сайті Формули-1, YouТube-каналі та сторінці у Facebook.

Раніше Формули-1 вже показувала класичні Гран-прі на своєму каналі – гонку в Австралії 1986 року та етап у Монако сезону-1996.

Нагадаємо, організатори дев’ятого етапу Формули-1 Гран-прі Канади оголосили про те, що змушені перенести гонку через пандемію коронавірусу.