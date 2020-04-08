Роналдіньо випустили з в’язниці у Парагваї

Колишнього футболіста Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо та його брата Роберто де Ассіса Морейру випустили з в’язниці у Парагваї під заставу розміром у $1,6 млн.

До парагвайської в’язниці Роналдіньо з братом потрапили через те, що пред’явили підроблені паспорти в аеропорту Асунсьйона.

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5 березня генеральний прокурор Парагваю виписав ордер на арешт бразильця, але на наступний день екс-футболіст був звільнений з-під варти. Однак через кілька годин Роналдіньо знову заарештували за запитом генпрокуратури.

Таким чином, брати вийшли з в’язниці через 33 дні і тепер перебуватимуть під домашнім арештом у готелі в Асунсьйоні.

Джерело: Football Espana