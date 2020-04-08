Футболісти збірної України та київського Динамо записали спеціальний відеоролик, в якому наголосили на важливості миття рук.

У ролику взяли участь Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Артем Кравець, Микола Морозюк, Віталій Буяльський, Максим Коваль, Сергій Рибалка, Микола Шапаренко, Артем Мілевський, Олександр Нойок та Беньямін Вербич.

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У відеоролику футболісти та їхні дружини передають один одному засіб для миття рук під музичний супровід.

— Залишайтеся вдома, не наражайте на ризик ваших рідних та близьких! Мийте руки та будьте обережні – це не жарти, – підписав відео Артем Кравець.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Kravets (@kravets89) 7 Кві 2020 р. о 9:58 PDT

Раніше футболісти мадридського Реала, каталонської Барселони, англійського Ліверпуля та київського Динамо закликали всіх вболівальників та громадян залишатися вдома.