Іспанський футболіст розробив респіратор для допомоги хворим на Covid-19

Захисник клубу іспанської Сегунди Б Ібіца Алекс Кінтанілья взяв участь у створенні респіратора, який зможе замінити апарат ШВЛ і допомогти людям, хворим на Covid-19.

Кінтанілья має навички промислового інженера та спеціаліста з рідин. Він керував проектування та технічною розробкою респіратора протягом 19 днів. Кінтанілья через відеоконференцію співпрацював з колегами з Мадрида, Нанта, Більбао, Кадіса та Галісії.

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За словами спортсменам, респіратор підходить людині, яка інфікована вірусом Covid-19.

— Він не вентилює, на відміну від звичайних респіраторів, але дає кращі результати, оскільки йому вдається збільшити середній тиск. Він є прототипом апарату ШВЛ, але набагато дешевший. Ми продаватимемо його за собівартістю, – додав Кінтанілья.

El futbolista Álex Quintanilla, otro héroe ante el coronavirus El central diseñó y desarrolló un respirador: distinto, barato y eficiente Hablamos con él ya en #ADiario: https://t.co/ilgsizI4uT pic.twitter.com/6j6nHhkcT7 — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 9, 2020

Вартість пристрою, який розробив футболіст, становить близько €2 тис. Нині на іспанському ринку подібний пристрій коштує в десять разів дорожче.

До речі, команда Формули-1 Mercedes та викладачі Університетського коледжу Лондона (UCL) виготовили перший пристрій з безперервним позитивним тиском в дихальних шляхах (CPAP).

Фото: Álex Quintanilla