Баскетбольна ліга Іспанії зібрала понад €140 тис. на боротьбу з Covid-19

Вищий дивізіон іспанського баскетбольного чемпіонату Liga ACB через благодійний аукціон зібрав €143 тис. на боротьбу з коронавірусом в країні.
Зокрема, були продані:
- футболка тенісиста Рафаеля Надаля – €20,5 тис.
- форма баскетболіста Хуана Карлоса Наварро – €6,2 тис
- кросівки баскетболіста Кобі Брайанта – €6,1 тис.
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Водночас, очікується, що найближчим часом сума збільшиться за рахунок продажу кросівок з автографом атакуючого захисника клубу НБА Голден Стейт Ворріорс Стефена Каррі.
Нагадаємо, наразі Іспанія є другою в світі країною за кількістю захворювань на коронавірус – 163 027 осіб.
Джерело: ACB