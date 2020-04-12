Баскетбольна ліга Іспанії зібрала понад €140 тис. на боротьбу з Covid-19

Вищий дивізіон іспанського баскетбольного чемпіонату Liga ACB через благодійний аукціон зібрав €143 тис. на боротьбу з коронавірусом в країні.

Зокрема, були продані:

футболка тенісиста Рафаеля Надаля – €20,5 тис.

форма баскетболіста Хуана Карлоса Наварро – €6,2 тис

кросівки баскетболіста Кобі Брайанта – €6,1 тис.

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Водночас, очікується, що найближчим часом сума збільшиться за рахунок продажу кросівок з автографом атакуючого захисника клубу НБА Голден Стейт Ворріорс Стефена Каррі.

Нагадаємо, наразі Іспанія є другою в світі країною за кількістю захворювань на коронавірус – 163 027 осіб.

Джерело: ACB