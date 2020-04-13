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Факти / Спорт

Наркомани зґвалтували корову футболіста збірної Колумбії

Форвард Палмейраса та гравець збірної Колумбії Мігель Борха розповів про неприємний інцидент, який стався на його фермі.

За словами 27-річного футболіста, молоді наркомани увірвалися на його ферму та поглумилися над телям.

— Якісь хлопці кілька днів тому зґвалтували мою корову і залишили її лежати на землі. Я вірю в Бога і молюся за її одужання. Сподіваюся, що Господь покарає цих людей. Це зробили молоді люди, які вживають наркотики і думають, що вони королі району, – розповів Борха.

Нині футболіст перебуває на карантині через пандемію коронавірусу та доглядає за твариною.

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Мігель Борха більшу частину футбольної кар’єри виступав за колумбійські клуби. У Європі футболіст провів один сезон на правах оренди в італійському Ліворно. За національну збірну на рахунку Борхи десять матчів, в яких він відзначився трьома забитими голами.

Раніше Факти ICTV розповідали, що каталонська Барселона влипла у корупційний скандал.

Джерело: The Sun

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