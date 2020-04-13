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Факти / Спорт

Роналду використав доньку замість гантелі під час тренування

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду показав, як інколи не легко татусям тренуватися під час карантину в оточенні маленьких дітей.

Син та донька зіркового футболіста не давали йому зосередитися. Спортсмен знайшов вихід із ситуації, залучивши їх до свого тренувального процесу.

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Роналду використав дітлахів як спортивний інвентар – умовна штанга чи гантель.

— Дітки, дайте татові попрацювати, – підписав Роналду відео з тренувань.

 

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Італійська Серія А, як і більшість футбольних чемпіонатів, призупинена на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Раніше Роналду зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес провів тренування на вулиці під дощем під час карантину.

Фото: Dreamstime

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