Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду показав, як інколи не легко татусям тренуватися під час карантину в оточенні маленьких дітей.

Син та донька зіркового футболіста не давали йому зосередитися. Спортсмен знайшов вихід із ситуації, залучивши їх до свого тренувального процесу.

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Роналду використав дітлахів як спортивний інвентар – умовна штанга чи гантель.

— Дітки, дайте татові попрацювати, – підписав Роналду відео з тренувань.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 13, 2020 at 5:57am PDT

Італійська Серія А, як і більшість футбольних чемпіонатів, призупинена на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Раніше Роналду зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес провів тренування на вулиці під дощем під час карантину.