Шахтар готується повернутися до тренувань на полі

Донецький Шахтар планує невдовзі повернутися до тренувань на полі.

За словами асистента головного тренера гірників Даріо Срни, клуб розробив спеціальний план підготовки, щоб не наражати на небезпеку футболістів та співробітників клубу під час пандемії Covid-19.

— Найближчим часом Шахтар готує план, щоб почалися якісь роботи на полі. У нас два великих поля і ми хочемо розділити кожне навпіл. Один футболіст працює на одній половині поля, тобто одночасно може працювати чотири футболісти. Вони будуть переодягатися вдома, приїжджати своїми машинами і працювати в такому форматі. Це вже дасть якийсь результат. Мені здається, це всім піде на користь і вони знову будуть відчувати себе футболістами, оскільки гравець відчуває себе футболістом тільки на полі, – розповів Срна.

За словами Срни, футболістам донецької команди знадобиться близько трьох тижнів, щоб набрати форму після паузи.

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У чемпіонаті України з футболу впевнено лідирує донецький Шахтар, маючи в активі 59 очок. Слідом розташувалися луганська Зоря (46) та київське Динамо (46).

До речі, УЄФА планує дограти залишок матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи у серпні протягом трьох тижнів. Нагадаємо, гірники продовжують також боротьбу у поточному розіграші ЛЄ. У першому матчі 1/8 фіналу проти Вольфсбурга Шахтар взяв гору з рахунком 2:1.

Джерело: Футбол 1/2/3

Фото: FC Shakhtar