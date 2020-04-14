Велогонку Тур де Франс перенесуть після указу Макрона

Престижна велобагатоденка Тур де Франс, найімовірніше, не відбудеться у раніше встановлені терміни через постанову президента Франції Еммануеля Макрона про продовження заборони на проведення масових заходів в країні.

В останньому зверненні до громадян Макрон заявив, що карантин продовжено до 11 травня, а заборона на проведення масових спортивних та культурно-мистецьких заходів триватиме щонайменше до середини липня.

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Тур де Франс мав відбутися з 27 червня по 19 липня.

Раніше організатори велогонки заявляли про намір провести Тур де Франс влітку 2020 року і не розглядали варіант скасування.

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесли через загрозу коронавірусу на осінь 2020 року.