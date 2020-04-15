Дружина футболіста Олександрії Максима Третьякова Ліза взяла участь у популярному челенджі.

Дівчина показала сексуальний трюк з з туалетним папером.

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Третьякова нахилилася вперед та підбила рулон туалетного паперу своєї попереком, спіймавши його на сідницях.

— А ви так зможете?, – поцікавилася після цього у своїх фоловерів дівчина.

View this post on Instagram A post shared by ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza) on Apr 15, 2020 at 12:01am PDT

Раніше футболістка Орландо Прайд та збірної США Алекс Морган показала як тренується вдома, перебуваючи на останньому дев’ятому місяці вагітності.

Фото: tretyakovaliza