Дружина футболіста Олександрії Максима Третьякова Ліза взяла участь у популярному челенджі.
Дівчина показала сексуальний трюк з з туалетним папером.
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Третьякова нахилилася вперед та підбила рулон туалетного паперу своєї попереком, спіймавши його на сідницях.
— А ви так зможете?, – поцікавилася після цього у своїх фоловерів дівчина.
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Раніше футболістка Орландо Прайд та збірної США Алекс Морган показала як тренується вдома, перебуваючи на останньому дев’ятому місяці вагітності.
Фото: tretyakovaliza