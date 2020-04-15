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Факти / Спорт

You’ll Never Walk Alone: Ліверпуль вшанував пам’ять загиблих на Хіллсборо

Ліверпуль вшанував пам’ять жертв трагедії, що сталася 15 квітня 1989 року на стадіоні Хіллсборо.

Під час матчу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест сталася тиснява, внаслідок якої загинули 96 уболівальників мерсисайдців, ще 760 отримали поранення.

— 31 рік тому на Хіллсборо загинули 96 дітей, жінок та чоловіків. Ми думаємо про всі, хто постраждав у цій трагедії, і, зокрема, про 96 фанатів, які ніколи не будуть забуті, – йдеться у повідомленні Ліверпуля у Twitter.

Через коронавірус червоні змушені були перенести заплановану на 15 квітня на Енфілді церемонію пам’яті жертв трагедії на Хіллсборо.

— Це найважливіший день в році для Ліверпуля. Весь час так було і буде. Через ситуацію у світі ми, на жаль, не можемо зібратися на Енфілді.

Ми всі думаємо один про одного і пам’ятаємо про ту трагедію. Всі наші думки, молитви і, що найголовніше, наша любов – з вами. You’ll Never Walk Alone, – сказав Клопп.

Читайте: Трагедія на стадіоні Хіллсборо: як загинули 96 людей у жахливій тисняві

Також відеозвернення записав капітан команди Джордан Хендерсон.


Трагедію на Хіллсборо визнали вбивством лише через 27 років.

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