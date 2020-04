You’ll Never Walk Alone: Ліверпуль вшанував пам’ять загиблих на Хіллсборо

Ліверпуль вшанував пам’ять жертв трагедії, що сталася 15 квітня 1989 року на стадіоні Хіллсборо.

Під час матчу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест сталася тиснява, внаслідок якої загинули 96 уболівальників мерсисайдців, ще 760 отримали поранення.

— 31 рік тому на Хіллсборо загинули 96 дітей, жінок та чоловіків. Ми думаємо про всі, хто постраждав у цій трагедії, і, зокрема, про 96 фанатів, які ніколи не будуть забуті, – йдеться у повідомленні Ліверпуля у Twitter.

31 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough. Our thoughts are with all those affected by the tragedy and the 96 fans who will never be forgotten. pic.twitter.com/HQEkIHNi5q — Liverpool FC (at) (@LFC) April 14, 2020

Через коронавірус червоні змушені були перенести заплановану на 15 квітня на Енфілді церемонію пам’яті жертв трагедії на Хіллсборо.

— Це найважливіший день в році для Ліверпуля. Весь час так було і буде. Через ситуацію у світі ми, на жаль, не можемо зібратися на Енфілді. Ми всі думаємо один про одного і пам’ятаємо про ту трагедію. Всі наші думки, молитви і, що найголовніше, наша любов – з вами. You’ll Never Walk Alone, – сказав Клопп.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 15, 2020

Читайте: Трагедія на стадіоні Хіллсборо: як загинули 96 людей у жахливій тисняві

Також відеозвернення записав капітан команди Джордан Хендерсон.

.@JHenderson has sent a message on behalf of the Liverpool squad to all those affected by the Hillsborough tragedy, on the 31st anniversary. pic.twitter.com/8Pol1J0RA2 — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 15, 2020



Трагедію на Хіллсборо визнали вбивством лише через 27 років.