В Італії назвали умови відновлення Серії А

Директор департаменту інфекційних захворювань Вищого інституту охорони здоров’я Італії Джованні Реццо розповів про терміни та умови поновлення Серії А, яку призупинили через пандемію коронавірусу.

Очікується, що команди почнуть тренуватися 4 травня, а матчі відновляться з 30-31 травня.

— За нинішніх умов Серія А не може бути відновлена, але це можна спробувати зробити протягом місяця за закритими дверима. Наше завдання – максимально знизити ризик небезпеки зараження, встановивши дуже жорсткі правила. Федерація обмірковує ці заходи, щоб звести ризик до мінімуму для гравців, персоналу та всіх членів футбольної спільноти, – заявив Реццо.

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Футболісти будуть зобов’язані регулярно здавати мазки та аналіз крові для перевірки на Covid-19, наявність антитіл та загальний стан здоров’я. Команди будуть до кінця сезону перебувати на тренувальних базах, щоб бути під пильним наглядом.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері заявив, що відновлення Серії А на тлі пандемії коронавірусу є малоймовірним.

Джерело: Football Italia