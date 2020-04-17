Порушення прав людини у Саудівській Аравії хочуть приховати за престижем АПЛ

Нинішній власник футбольного клубу Ньюкасл Юнайтед Майкл Ешлі близький до продажу активів клубу спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману.

Інтереси фонду принца Public Investment Fund (PIF) представляє група інвесторів під керівництвом британського фінансиста Аманди Стейвлі. Сума угоди може скласти €400 млн.

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Благодійна організація Amnesty International, що займається правами людини по всьому світу, впевнена, що купівля клубу АПЛ необхідна Саудівській Аравії для сприятливого іміджу країни у світі.

— Нам потрібно дивитися на це реально: Саудівська Аравія намагається використовувати престиж англійської Прем’єр-ліги як PR-інструмент, щоб відвернути увагу від жахливої ​​ситуації з правами людини в країні. В умовах світової кризи існує ризик того, що угода буде укладена без належного контролю, – заявили у Amnesty International.

Джерела близькі до потенційних нових власників відхиляють такі звинувачення зазначивши, що держава Перської затоки покупкою англійського футбольного клубу демонструє бажання прийняти сучасність XXI століття.

До речі, американська компанія Amazon може стати власником прав на назву стадіону лондонського Тоттенгем Готспур.