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Факти / Спорт

УЄФА запросить Атлетіко в ЛЧ, якщо сезон Ла Ліги не дограють

Мадридський Атлетіко виступить у наступному розіграші Лізі чемпіонів в разі повної зупинки чемпіонату Іспанії сезону-2019/20.

Перед вимушеною паузою у чемпіонаті матрацники посідали шосте місце, яке дає право на участь лише у Лізі Європи.

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В разі повної зупинки сезону в Іспанії керівництво УЄФА планує нагородити Атлетіко путівкою в Лігу чемпіонів.

За інформацією іспанського видання COPE, на відповідне рішення організації вплинула участь мадридського клубу у фіналах турніру у 2014 та 2016 роках.

Також підопічні Дієго Сімеоне на стадії 1/8 фіналу ЛЧ-2019/20 вибили з розіграшу чинного володаря турніру Ліверпуль.

Джерело: COPE

Фото: Dreamstime

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