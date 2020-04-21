13 антидопінгових лабораторій WADA обмежили роботу

Тринадцять антидопінгових лабораторій WADA тимчасово припинили діяльність через пандемію коронавірусу.

Лаболаторія у Гавані стала останньою, хто оголосив про обмеження роботи через Covid-19.

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Раніше призупинили або обмежили діяльність лабораторії в Анкарі, Лос-Анджелесі, Монреалі, Ріо-де-Жанейро, Досі, Барселоні, Бухаресті, Лондоні, Мадриді, Парижі, Римі та Блумфонтейні (ПАР).

В офіційному списку WADA знаходяться 30 лабораторій, з яких чотири раніше призупинили діяльність або тимчасово були позбавлені акредитацій з причин, не пов’язаних з поширенням коронавірусу у світі. Це лабораторії у Гельсінкі, Афінах, Нью-Делі та Бангкоку.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа здала позитивну допінг-пробу.

Джерело: WADA