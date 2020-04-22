Гутцайт: Без спортивної інфраструктури у нас не буде великого спорту

ICTV запускає онлайн-проект Факти.Спорт з дому. У новому проекті ведучий програми Факти.Спорт Андрій Ковальський зі своєї домівки у режимі онлайн говоритиме із зірками українського спорту та його ключовими представниками.

А стартуватиме спортивна рубрика з ексклюзивного інтерв’ю міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

В інтерв’ю для нового проекту міністр спорту прокоментував рішення Кабміну щодо надання можливості професійним спортсменам проводити індивідуальні тренування, адже до цього часу вони мали змогу займатися лише вдома.

— Тепер штатні спортсмени збірної команди України, зокрема, паралімпійці можуть займатися спортом на вулиці, за винятком спортивних майданчиків. Це може бути біг, заняття на велосипеді, чи різні фізичні вправи, – зазначив Вадим Гутцайт.

Перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік для нашої збірної це плюс чи мінус?

— Я впевнений, що спортсмени, які ставлять для себе мету відібратися на Олімпіаду, продовжать свою підготовку до Олімпійських ігор. Щодо перенесення Олімпіади, то є певна циклічність підготовки наших спортсменів. На пік форми наші атлети мали виходити на Ігри. Коли відновиться спортивний рух у світі, з’явиться новий календар і наші спортсмени почнуть готуватися. Однозначно, що ця ситуація відобразилася на наших спортсменах негативно.

У зв’язку з тим, що грошей у Міністерства молоді та спорту стало трішки менше, чи будуть виокремленні якісь пріоритетні види спорту?

— Для мене завжди був пріоритет, і він повинен бути, пріоритетність видів спорту. Нам потрібно розуміти, що є види спорту, де є реальний розвиток, група тренерів, результати, чемпіони світу та Олімпійських ігор. Неможливо там, де федерації не працюють та немає жодного розвитку, надавати туди кошти в тих розмірах, в яких ми надаємо, наприклад боротьбі.

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Чи плануєте ви увійти в українську історію як міністр, за якого буде розбудована українська спортивна інфраструктура?

— Наша українська спортивна інфраструктура – це болюча тема і вона завжди піднімається. Мені дуже хочеться розбудувати нашу спортивну інфраструктуру, у мене є велике бажання це зробити. Через пандемію, яка зараз почалася, з економікою буде не все так легко. Ми далі будемо відпрацьовувати закон про меценацтво та спонсорство. Далі будемо просити наших депутатів, щоб вони до кінця його відпрацювали у комітетах та виносили його на голосування. Без спортивної інфраструктури у нас не буде великого спорту у країні. Нам потрібно будувати об’єкти та реконструювати старі спортивні об’єкти.

Наступними гостями онлайн-проекту Факти.Спорт з дому стануть олімпійські чемпіони Яна Шемякіна та Богдан Бондаренко.

Повне інтерв’ю з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом можна буде переглянути згодом на сайті Фактів ICTV.