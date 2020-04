Леонід Кучук очолив мінське Динамо

Новим головним тренером мінського Динамо став білоруський спеціаліст Леонід Кучук.

Про це повідомила прес-служба мінського клубу.

