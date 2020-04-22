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Факти / Спорт

Леонід Кучук очолив мінське Динамо

Новим головним тренером мінського Динамо став білоруський спеціаліст Леонід Кучук.

Про це повідомила прес-служба мінського клубу.

— Новим головним тренером мінського Динамо стане один з найкращих і найбільш титулованих білоруських фахівців, Леонід Станіславович Кучук, – йдеться в повідомленні.

Останнім місцем роботи Кучука був клуб першої ліги України Рух (Львів). Також тренер очолював київський Арсенал, кам’янську Сталь та молдовський Шериф.

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Нагадаємо, брестське Динамо запросило на півфінальну гру Кубка Білорусі проти Шахтар (Солігорськ) віртуальних вболівальників.

ДжерелоФК Динамо Мінськ

Фото: ФК Динамо Мінськ

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