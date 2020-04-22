Леонід Кучук очолив мінське Динамо

Новим головним тренером мінського Динамо став білоруський спеціаліст Леонід Кучук.

Про це повідомила прес-служба мінського клубу.

— Новим головним тренером мінського Динамо стане один з найкращих і найбільш титулованих білоруських фахівців, Леонід Станіславович Кучук, – йдеться в повідомленні.

Welcome mr. Kuchuk! One of the best and most titled Belarusian specialists has become a new head coach of FC “Dinamo-Minsk”.https://t.co/i19sQflvfY#fcdm1927 #ЛеонидКучук pic.twitter.com/qaQK3cwn9c — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) April 22, 2020

Останнім місцем роботи Кучука був клуб першої ліги України Рух (Львів). Також тренер очолював київський Арсенал, кам’янську Сталь та молдовський Шериф.

Читайте: Ударив суперника п’ятою: Хачеріді “привіз” пенальті у ворота Динамо Брест

Нагадаємо, брестське Динамо запросило на півфінальну гру Кубка Білорусі проти Шахтар (Солігорськ) віртуальних вболівальників.

Джерело: ФК Динамо Мінськ

Фото: ФК Динамо Мінськ