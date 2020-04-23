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Факти / Спорт

Під гімн Ліги чемпіонів: Роналдо провів жеребкування за право мити посуд

Легенда збірної Бразилії з футболу та мадридського Реалу Роналдо жартома провів жеребкування за право помити посуд.

Жеребкування в сім’ї бразильця пройшло під гімн Ліги Чемпіонів. Замість спеціальних кульок для жеребу Роналдо використав мандарини та яблука.

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За підсумками жеребкування посуд довелося мити самому Роналдо.

— Це було важке жеребкування, – написав Роналдо у коментарі до відео.

 

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Раніше Факти ICTV розповідали, що чемпіонат Європи з футболу у 2021 році може пройти без глядачів.

Фото: Dreamstime

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