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Факти / Спорт

Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через коронавірус

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) оголосила про скасування чемпіонату Європи через пандемію коронавіруса.

– European Athletics ухвалила рішення про скасування змагань з урахуванням думки медичної комісії Французької легкоатлетичної федерації після оцінки можливих ризиків для публіки і офіційних осіб, – йдеться в повідомленні.

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Оцінка, зроблена Медичною комісією ФФА, також була прийнята до уваги під час розгляду всіх потенційних ризиків для глядачів і акредитованих осіб, які будуть присутні на чемпіонаті.

– Ми з великим жалем повідомляємо про скасування чемпіонату Європи з легкої атлетики в Парижі 2020 року.

У ці смутні часи ми сподівалися запропонувати європейським спортсменам головну подію, до якої потрібно прагнути в кінці цього літа, – сказав тимчасовий президент Європи з легкої атлетики Добромир Карамарінов.

Нагадаємо, змагання з легкої атлетики повинні були пройти 25-30 серпня в Парижі та стадіоні Шарлеті.

Джерело: European Athletics

Фото: Dreamstime

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