Мама Неймара кинула 22-річного кавалера через його орієнтацію

Надін Гонсалвес, мати зіркового форварда французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара, розірвала стосунки з 22-річним кіберспортсменом Тьяго Рамосом.
За інформацією британського таблоїду The Sun, 52-річна жінка покинула молодого кавалера після сенсаційних публікацій у ЗМІ.
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Журналісти дізналися, що до початку роману з Надін спортсмен зустрічався з іншими чоловіками – серед них кухар Неймара, мільйонер, бразильський актор та PR-консультант.
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Повідомляється, що Тьяго вже з’їхав з маєтку Надін і повернувся до Бразилії до своєї сім’ї.
Про роман Тьяго Рамоса та Надін Гонсалвес стало відомо на початку квітня. Жінка сповістила про це у соцмережі Instagram, виклавши фото з кавалером.