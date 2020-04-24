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Факти / Спорт

Син Зідана відмовився виступати за збірну Франції

Син головного тренера Реала Зінедіна Зідана Люка виступатиме за національну команду Алжиру.

21-річний воротар нині проводить сезон в оренді в футбольному клубі Расінг Сантандер, який виступає в іспанській Сегунді. Раніше футболіст виступав за збірну Франції до 17 років, але тепер змінить футбольне громадянство.

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Головний тренер алжирців Джамель Бельмаді переговорив з гравцем ще до пандемії і переконав його виступати за країну своїх предків. Планується, що Люка дебютує за Алжир вже восени у відборі до чемпіонату світу.

Його батько Зінедін Зідан захищаючи кольори збірної Франції, став чемпіоном світу у 1998 році. Також Зінедін Зідан увійшов до рейтингу найкращих футболістів світу за останні 25 років.

Фото: Luca Zidane

Джерело: Marca

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