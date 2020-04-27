Данія може відмовитися від проведення Євро-2020

Столиця Данії є однією з 12-ти міст-господарів чемпіонату Європи з футболу. Однак після перенесення турніру на 2021 рік, він перетнеться з велобагатоденкою Тур де Франс.

У Данії заплановано проведення кількох етапів велобагатоденки Тур де Франс.

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Данці не впевнені, що зможуть організувати обидва турніри.

— Ймовірність проведення матчів у Копенгагені – 50 на 50. Ми готові їх провести, але не можемо зробити це без беззастережної підтримки партнерів. Буду впевнений тільки тоді, коли ми прийдемо до остаточної угоди, – сказав президента Данського футбольного союзу Джеспер Меллер.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Європи з футболу у 2021 році може пройти без глядачів.