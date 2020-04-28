Колишній футболіст збірної України Марко Девич днями оголосив про завершення професійної кар’єри гравця.

Екс-форвард харківського Металіста та донецького Шахтаря на своїй сторінці в Instagram розповів про те, що він щасливий і гордий від того, що у нього був шанс займатися улюбленою справою.

— Я щасливий і гордий від того, що у мене був шанс займатися тим, що я найбільше люблю. Я хочу подякувати сім’ї, батькам та всім дорогим друзям за нескінченну любов та підтримку, яку вони мені дарували весь цей час. Хочу висловити слова подяки керівникам, тренерам, гравцям команд та збірної України, та всім тим, з ким я мав честь співпрацювати. Кожен кінець – це новий початок, – написав 36-річний Девич.

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Під час виступів в Україні Марко Девич захищав кольори Волині, Металіста та Шахтаря. У складі збірної України Девіч провів 35 матчів, у яких забив 7 м’ячів.

До речі, легенда туринського Ювентуса Джанлуїджи Буффон заявив, що не збирається закінчувати кар’єру гравця.