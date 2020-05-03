До Дня матері, який у Португалії святкують у першу неділю травня, знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду подарував своїй мамі Марії Долорес Авейру автомобіль Mercedes.
– Дякую моїм дітям за подарунки, які я сьогодні отримала. З Днем матері, – написала розчулена жінка в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ❤️????
Сам Роналду опублікував вітання з нагоди Дня матері двом своїм особливим жінкам, маючи на увазі також свою наречену Джорджину Родрігес.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До речі, у футболіста є дві старші сестри та брат.
Нагадаємо, у 2020 році День матері в Україні припадає на 10 травня. Свято відзначається у другу неділю травня відповідно до указу президента від 10 травня 1999 року №489/99.
Фото: Марія Долорес Авейру