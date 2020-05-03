PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Роналду подарував мамі розкішне авто до Дня матері

До Дня матері, який у Португалії святкують у першу неділю травня, знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду подарував своїй мамі Марії Долорес Авейру автомобіль Mercedes.

– Дякую моїм дітям за подарунки, які я сьогодні отримала. З Днем матері, – написала розчулена жінка в Instagram.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ❤️????

Публикация от Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Сам Роналду опублікував вітання з нагоди Дня матері двом своїм особливим жінкам, маючи на увазі також свою наречену Джорджину Родрігес.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Happy Mother’s Day to my two special women ????????

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

До речі, у футболіста є дві старші сестри та брат.

Нагадаємо, у 2020 році День матері в Україні припадає на 10 травня. Свято відзначається у другу неділю травня відповідно до указу президента від 10 травня 1999 року №489/99.

Фото: Марія Долорес Авейру

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка