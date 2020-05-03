До Дня матері, який у Португалії святкують у першу неділю травня, знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду подарував своїй мамі Марії Долорес Авейру автомобіль Mercedes.

– Дякую моїм дітям за подарунки, які я сьогодні отримала. З Днем матері, – написала розчулена жінка в Instagram.

Сам Роналду опублікував вітання з нагоди Дня матері двом своїм особливим жінкам, маючи на увазі також свою наречену Джорджину Родрігес.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Mother’s Day to my two special women ???????? Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 3 Май 2020 в 5:12 PDT

До речі, у футболіста є дві старші сестри та брат.

Нагадаємо, у 2020 році День матері в Україні припадає на 10 травня. Свято відзначається у другу неділю травня відповідно до указу президента від 10 травня 1999 року №489/99.

Фото: Марія Долорес Авейру