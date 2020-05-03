Силач із Ісландії Гафтор Бйорнссон, який зіграв сера Грегора “Гору” Клігана у серіалі Гра престолів, побив рекорд у становій тязі.

Маючи зріст 206 см і вагу 200 кг, важкоатлет з третьої спроби підняв вище колін штангу вагою 501 кг.

Тобто Бйорнссон на один кілограм перевершив попередній світовий рекорд, встановлений британцем Едді Голлом у 2016 році.

Читайте: Ідріс Ельба заразився коронавірусом – актор ізольований

До речі, Гафтор до введення карантину встиг виграти у Коламбусі (штат Огайо, США) престижні змагання Arnold Strongman Classic.

А в 2019-му посів третє місце на змаганнях за звання найсильнішої людини планети.

До речі, у норвезького актора Крістофера Хів’ю, який зіграв Тормунда у культовому серіалі Гра престолів, діагностували коронавірус.

Фото: Гафтор Бйорнссон