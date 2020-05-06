У травні ФІФА отримає докази вживання допінгу російськими футболістами

Міжнародна федерація футболу у травні розраховує отримати дані з Московської антидопінгової лабораторії, які можуть свідчити про застосування заборонених препаратів російськими футболістами.

Минулого тижня Всесвітнє антидопінгове агентство під час відеоконференції проінформувало ФІФА про нові докази застосування допінгу у російському спорті.

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WADA повідомило, що веде розслідування 298 справ щодо спортсменів із Росії. Нині невідомо, скільки з цих справ стосуються футболістів.

Раніше WADA виявило, що даними з Московської лабораторії маніпулювали. Російська влада заперечує будь-яку участь держави у цих процесах і звинувачує колишнього директора лабораторії Григорія Родченкова.

Також у січні 2020 року WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію.