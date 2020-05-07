Грандіозний камбек: рік тому Ліверпуль розтрощив Барселону на Енфілді

Рівно рік тому 7 травня 2019 року, Ліверпуль на Енфілді розгромив Барселону з рахунком 4:0 у матчі відповіді 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів-2018/19.

Після поразки у першому матчі на Камп Ноу з рахунком 3:0 підопічні Юргена Клоппа у рідних стінах здійснили неймовірне, закинувши у ворота блаугранас чотири м’ячі без відповіді.

Голами у складі червоних відзначилися Дівок Орігі та Джорджиньо Вейналдум, записавши в активи по дублю.

— Через 12 місяців ті емоції досі у пам’яті. Неймовірна підтримка трибун, дивовижне єднання і рівень продуктивності від всіх: гравців, персоналу і фанатів, які зробило цю ніч такою особливою, – поділився спогадами про матч на Енфілді хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер.

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А ось автор легендарного кутового у матчі Трент Александер-Арнольд у річницю матчу виклав скрін з моментом кутового, підписавши: Народилася ікона.

View this post on Instagram A post shared by Trent Alexander-Arnold (@trentarnold66) on May 7, 2020 at 4:23am PDT

Цікаво, що лише чотири рази в історії команди вилітали з плей-оф ЛЧ, вигравши у першій зустрічі з різницею у три чи більше голів. Два з них на рахунку Барселони. Каталонці другий сезон поспіль не змогли вийти до наступного раунду після того, як перемогли у першій зустрічі Рому у три м’ячі.

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