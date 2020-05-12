Я повернувся: Тайсон натякнув на свій камбек на ринг

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон продовжив дражнити шанувальників щодо свого можливого повернення на ринг.

Тайсон розмістив ще одне тренувальне відео в Instagram, яке закінчилося заявою: “Я повернувся”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 11 Май 2020 в 10:14 PDT

53-річний колишній спортсмен привернув увагу світу боксу минулого тижня, коли опублікував коротке відео тренування, в якому Тайсон повідомив, що розглядає можливість повернення на ринг для деяких виставкових боїв з метою зібрати гроші на благодійність.

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Серед потенційних суперників Тайсона називаються імена новогренландського регбіста Сонні Білла Вільяма та екс-боксера Евандера Холіфілда.

Нагадаємо, колишній тренер Тайсона Джефф Фенек розповів, як спортсмен замкнув його у вольєрі з тигром.