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Факти / Спорт

Я повернувся: Тайсон натякнув на свій камбек на ринг

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон продовжив дражнити шанувальників щодо свого можливого повернення на ринг.

Тайсон розмістив ще одне тренувальне відео в Instagram, яке закінчилося заявою: “Я повернувся”.

 

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Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

53-річний колишній спортсмен привернув увагу світу боксу минулого тижня, коли опублікував коротке відео тренування, в якому Тайсон повідомив, що розглядає можливість повернення на ринг для деяких виставкових боїв з метою зібрати гроші на благодійність.

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Серед потенційних суперників Тайсона називаються імена новогренландського регбіста Сонні Білла Вільяма та екс-боксера Евандера Холіфілда.

Нагадаємо, колишній тренер Тайсона Джефф Фенек розповів, як спортсмен замкнув його у вольєрі з тигром.

Фото: Dreamstime

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