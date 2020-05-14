Екс-футболіст ПСЖ Лавессі став жертвою секс-шантажу

Колишній нападник французького Парі Сен-Жермен Есек’єль Лавессі став жертвою секс-шантажу.

Зловмисники вимагали у спортсмена та його дівчини близько €5 тис. за кожну фотографію та відео, що вони отримали. В іншому випадку шантажисти обіцяли опублікувати інтимний контент у мережі.

— Вони писали їм у директ з двох акаунтів в Instagram. Їм можна вірити, адже шантажисти описали зміст контенту у деталях. Але навіть якщо б матеріали були помилковими, це все одно вимагання, – розповів знайомий з ситуацією футболіста.

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Спортсмен вже звернувся за допомогою до адвоката. Нині відкрито розслідування за двома епізодами вимагання та поширення особистих фотографій.

Есек’єль Лавессі завершив ігрову кар’єру у 2019 році. Останнім клубом футболіста був китайський Хебей Чайна Форчун. У Європі Лавессі виступав за ПСЖ, Наполі та Дженоа.

Нагадаємо, півзахисника французького Анже Фаріда Ель-Мелалі заарештували за звинуваченням у сексуальному ексгібіціонізмі.

Джерело: La Nacion