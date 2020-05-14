Поточний розіграш чемпіонату України з футболу поновиться 30 травня 2020 року.

Очікується, що сезон-2019/20 закінчиться 19 липня, а матчі будуть відбуватися без глядачів.

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Командам УПЛ залишилося дограти дев’ять турів поточного розіграшу. На момент зупинки чемпіонату України відіграли 23 тури.

Після 23 турів лідером УПЛ є донецький Шахтар, який має у своєму активі 59 очок. Другою йде луганська Зоря (46), третє – київське Динамо (46).

Також стало відомо, що чемпіонати України U-21 і U-19 і будуть догравати.

Раніше стало відомо, що італійську Серію А відновлять з 13 червня.

Джерело: Tribuna.com