Тимчасовий шпиталь на кортах US Open припинив роботу

Тимчасовий шпиталь на кортах US Open, який розгорнули для хворих на Covid-19, припиняє роботу.

В кінці березня 12 кортів у Національному тенісному центрі перетворили на польові лікарні, щоб розмістити 470 пацієнтів. Також відкрили 20 ліжок відділення інтенсивної терапії, але в середині травня такі заходи більше не потрібні.

— Лікарня офіційно закрита. Протягом трьох-чотирьох тижнів шпиталь розбиратимуть, дезінфікуватимуть та готуватимуть нас до відкриття внутрішнього бізнесу. Ми рухаємося у вірному напрямку, а під час пандемії просто намагалися внести свій вклад, – сказав голова тенісного центру Денні Заунсер.

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Відкритий чемпіонат США з тенісу має відбутися з з 24 серпня по 13 вересня.

Нагадаємо, у 2020 році US Open може пройти без глядачів.

Джерело: US Open