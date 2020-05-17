Відомий український баскетболіст Сергій Мясоєдов впав у кому після падіння з велосипеда.
16 травня спортсмен впав з велосипеда і відразу звернувся за медичною допомогою до лікарні №5 у Запоріжжі зі скаргою на сильний біль у ключиці.
Мясоєдов втратив свідомість і впав у кому. Медики діагностували внутрішньочерепну гематому голови.
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– Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12.00 була зроблена комп’ютерна томограма, на щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий… Все залежить від найближчих днів, – сказав президент Запорізької Федерації баскетболу Валерій Елькінсон.
За його словами, влада міста допомагає в процесі медичного супроводу спортсмена.
Також розпочато збір коштів на лікування.
Нагадаємо, Сергій Мясоєдов є переможцем слем-данк змагань високого рівня, брав участь у Матчі зірок Суперліги та інших важливих спортивних подіях.
У Вищій лізі Мясоєдов виступав за Запоріжжя-2, Інваспорт з Дніпра та запорізький Металург.
Джерело: Федерація баскетболу України