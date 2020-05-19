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Факти / Спорт

АПЛ влаштує Ліверпулю церемонію нагородження, якщо клуб візьме титул

Англійська Прем’єр-ліга хоче влаштувати для Ліверпуля церемонію нагородження, якщо чемпіонат дограють та мерсисайдці оформлять титул.

Однак захід відбудеться, якщо буде позитивна епідеміологічна ситуація.

— Ми б хотіли влаштувати церемонію нагородження, щоб дати гравцям та персоналу момент, заради якого вони стільки працювали. Постараємося це організувати, якщо це буде безпечно, – сказав виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс.

На момент зупинки чемпіонату Англії через пандемію коронавірусу Ліверпулю залишалося набрати шість очок для перемоги у чемпіонаті.

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Червоні не підіймали титул чемпіона Англії з 1990 року.

Нагадаємо, клуби англійської Прем’єр-ліги одноголосно проголосували за відновлення тренувального процесу після паузи, що виникла через пандемію коронавірусу.

Джерело: Sky Sports

Фото: Getty Images

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