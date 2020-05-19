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Факти / Спорт

France Football назвав трьох найбільш впливових людей у футболі

Авторитетне французьке видання France Football назвало трьох найвпливовіших осіб у світового футболі.

Пальму першості журнал віддав власнику ПСЖ Нассеру аль-Хелаїфі.

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46-річний функціонер очолює катарську телекомпанію beIN Media Group та займається підготовкою чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

У трійку також увійшли форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду та президент ФІФА Джанні Інфантіно. У France Football не вказано, хто з них посів друге місце, а хто третє.

Раніше France Football назвав найкращий гол в історії Ліги чемпіонів.

Джерело: France Football

Фото: Dreamstime

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