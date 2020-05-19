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Факти / Спорт

Відомого рестлера віднесло хвилею в океан

39-річного американського рестлера Шеда Гаспарда віднесло хвилею під час купання в океані у Каліфорнії. Нині спортсмен вважається зниклим безвісти.

Позавчора, 17 травня, Гаспард відпочивав на пляжі Venice Beach у Лос-Анджелесі з дружиною та 10-річним сином. Спортсмен з дитиною, а також група людей перебували у воді, коли почалася розривна течія, що потягнула їх на глибину.

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Рятувальники знайшли Гаспарда, однак той попросив спершу врятувати його сина. Хлопчика доправили на берег, але рестлера накрило хвилею, і відтоді його ніхто не бачив.

Нині пошуки Шеда Гаспарда тривають, проте представники Пожежної служби Лос-Анджелеса, не виключають, що спортсмен потонув.

 

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Дружина Гаспарда Сіліана опублікувала пост в Instagram, в якому попросила відгукнутися людей, які могли його бачити.

Нагадаємо, рестлер La Parka помер після невдалого прийому.

Фото: Shad Gaspard

Джерело: TMZ

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