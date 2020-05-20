Ліверпуль та МЮ повернулися до командних тренувань

Англійські футбольні клуби Ліверпуль та Манчестер Юнайтед вийшли з карантину та повернулися до тренувань на клубних базах.

За інформацією британського видання Sky Sports, футболісти та тренерські штаби обох клубів успішно пройшли перевірку на коронавірусну інфекцію та отримали дозвіл на тренування.

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Заняття гравців проходило у невеличких групах. У Мелвуд на тренування прибуло десять осіб, яких пізніше змінила наступна група футболістів.

Smiles all round …and some new hairstyles pic.twitter.com/8xbOusN5jw — Liverpool FC (at) (@LFC) May 20, 2020

Футболісти МЮ також повернулися на свою базу у Керрінгтоні. Серед першої десятки гравців, які приступили до тренувань, були Фред та Скотт Мактоміней.

Найближчим часом тренування повинні відновити Челсі, Вест Гем Юнайтед та Ньюкасл Юнайтед.

Раніше стало відомо, що клуби англійської Прем’єр-ліги ухвалили одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.

Фото: Liverpool FC