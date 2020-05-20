Півзахисник лондонського Вест Гем Юнайтед Джек Вілшир повідомив про смерть свого діда.
28-річний футболіст розповів, що через пандемію Covid-19 він та його сім’я не змогли попрощатися з родичем.
— Сьогодні був важкий день, я втратив Грамбо. Через ситуацію, що склалася ми не змогли попрощатися, але я знаю, як він пишався мною та любив дивитися, як я граю.
Так багато чудових спогадів, які я буду зберігати все життя. Радий, що встиг познайомити його з моїми дітьми. Пам’ять про тебе буде жити вічно, – написав Вілшир на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
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Today was a tough day, i lost my Grambo. Due to the current situation we were unable to say goodbye, but i know how proud he was of me and loved coming to watch me play. So many great memories that i will treasure forever. I’m happy you got to meet my children and your memory will live on for a lifetime.
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Вілшир захищає кольори молотобійців з 2018 року. Раніше він грав за Борнмут, Болтон Вондерерс та лондонський Арсенал.
Раніше стало відомо, що клуби англійської Прем’єр-ліги ухвалили одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.