Півзахисник лондонського Вест Гем Юнайтед Джек Вілшир повідомив про смерть свого діда.

28-річний футболіст розповів, що через пандемію Covid-19 він та його сім’я не змогли попрощатися з родичем.

— Сьогодні був важкий день, я втратив Грамбо. Через ситуацію, що склалася ми не змогли попрощатися, але я знаю, як він пишався мною та любив дивитися, як я граю. Так багато чудових спогадів, які я буду зберігати все життя. Радий, що встиг познайомити його з моїми дітьми. Пам’ять про тебе буде жити вічно, – написав Вілшир на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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Вілшир захищає кольори молотобійців з 2018 року. Раніше він грав за Борнмут, Болтон Вондерерс та лондонський Арсенал.

Раніше стало відомо, що клуби англійської Прем’єр-ліги ухвалили одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.