У столиці Вірменії поцупили чотири статуї зі скульптурної групи Арарат-73, що розташована поруч зі стадіоном Раздан.

З композиції викрали статуї легендарного вірменського футболіста та тренера Микити Симоняна, а також членів клубу Роберта Цагікяна, Оніка Абраамяна і Арутюна Кегеяна.

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Скульптурної групи Арарат-73 встановили у 2016 році на честь перемоги ФК Арарат у 1973 році у чемпіонаті СРСР та Кубку СРСР.

— Такого не повинно бути в нашій країні. Ми повинні любити наш футбол, пам’ятати про минуле та рухатися вперед, а не красти пам’ятники, щоб отримати трохи грошей за сплав. Ми навіть готові матеріально винагородити ту людину, яка допоможе знайти пам’ятники, – зазначив керівник офісу клубу Пюнік Грікор Тадевосян.

Микита Симонян тренував Арарат з 1973 по 1974 рік, а також з 1984 по 1985 рік. З 1980 по 1981 він очолював одеський Чорноморець.

Нагадаємо, хавбека Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі побили та пограбували у власному будинку в ніч на 13 травня.

Джерело: АМИ Новости-Армения

Фото: Yerevan.am