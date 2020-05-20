Зеленський: На честь сучасних спортивних легенд назвуть 25 спортивних об’єктів

Під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський розповів про нову програму, що започаткована Міністерством спорту та Міністерством регіональної політики.

— Ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області. Цього року вже повинні бути представлені перші проекти.

Дуже важливо розвивати спорт у нашій країні. Я б дуже хотів, щоб ми назвали, якщо це можливо за законодавством України, всі ці стадіони та спортивні майданчики на честь сучасних, а не лише тих, хто відійшов у вічність, спортивних легенд, – заявив Зеленський.