Баварія Мюнхен зустрінеться із франкфуртським Айнтрахтом в рамках матчу 27 туру німецької Бундесліги. Матч пройде 23 травня на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені.

Початок матчу о 19.30 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та на стрімінговому сервісі MEGOGO. Також гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч ТВ.

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У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини Баварія посідає першу сходинку, маючи в активі 58 очок. Айнтрахт Франкфурт розташувався на тринадцятій позиції (28).

Нагадаємо, матчі 27 та 28 турів Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання.