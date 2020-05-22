PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися Баварія — Айнтрахт

Баварія Мюнхен зустрінеться із франкфуртським Айнтрахтом в рамках матчу 27 туру німецької Бундесліги. Матч пройде 23 травня на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені.

Початок матчу о 19.30 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та на стрімінговому сервісі MEGOGO. Також гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч ТВ.

Читайте: Бундесліга: розклад та результати матчів 27 туру

У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини Баварія посідає першу сходинку, маючи в активі 58 очок. Айнтрахт Франкфурт розташувався на тринадцятій позиції (28).

Нагадаємо, матчі 27 та 28 турів Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка