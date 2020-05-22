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Сан-Сіро не визнали історико-культурним надбанням Мілана – арену можуть знести

Регіональна комісія з культурної спадщини Ломбардії ухвалила рішення щодо стадіону Сан-Сіро (він же – Джузеппе Меацца) у Мілані, на якому виступають футбольні клуби Інтер та Мілан.

У висновку комісії сказано, що арена не є історико-культурним надбанням Мілана. Також комісія пояснила такий вердикт: після реконструкції перед ЧС-1990 збереглося дуже мало оригінальних елементів архітектури арени.

Читайте: Інтер та Мілан презентували проект стадіону за €1 млрд

Також експерти додали, що об’єкт, який постійно реконструюють, не може вважатися культурно-історичним надбанням та потрапляти під статтю про захист.

Стадіон Сан-Сіро побудували у 1925 році. Нині він вміщує 80 018 глядачів. На цій арені відбулося два чемпіонати світу у 1934 та 1990 роках, а також по два фінали Кубка європейських чемпіонів (1965, 1970) та Ліги чемпіонів (2001, 2016).

Відомо, що на арені має відбутися відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року, що пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, у Китаї стартувало будівництво стадіону у формі квітки лотоса за €1,5 млрд.

Джерело: La Repubblica

Фото: Dreamstime

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