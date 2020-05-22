Форма Манчестер Сіті на сезон-2020/21 - третій комплект форми - фото

Сайт Footy Headlines виклав у мережу фото третього комплекту нової форми Манчестер Сіті на сезон-2020/21.
Екіпірування від Puma вирізняється незвичним візерунком: дизайнери використали перський орнамент Пейслі.
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У Puma зазначають, що вони надихалися модою популярного у Манчестері у 60-х та 90-х музичного стилю бріт-поп.
Втім, вболівальники містян дизайн форми не оцінили та нищівно розкритикували. Футболку назвали жахливою, закликали скасувати наступний сезон, а хтось навіть заявив, що це відсилання до коронавірусу.
Just cancel next season
— Nora (@cityznn) May 21, 2020
У Twitter користувачі також порівняли джерсі Сіті з постільною білизною та килимами.
— so special (@VerySpecialOne_) May 22, 2020
Раніше у мережі з’явилося відео нової домашньої форми лідера чемпіонату АПЛ Ліверпуля на сезон-2020/21.