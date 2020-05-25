Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Атлетіко, що пройшов на Енфілді ще 11 березня, призвів до смерті від коронавірусу щонайменше 41 особи.

Компанія Edge Health провела дослідження, виявивши зростання кількості нових випадків зараження Covid-19, а також смертей у лікарнях Ліверпуля та найближчих регіонів після приїзду до Британії вболівальників із Мадрида.

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Як ця зустріч вплинула на відповідну статистику в Іспанії, невідомо. Всього на стадіоні були присутні 52 тис. вболівальників, з них майже 3 тис. – фанати Атлетіко.

Відомо, що 290 фанатів матрацників залишилися вдома, хоча мали квитки на гру. Фанати спробували повернути витрачені кошти на квитки, але Ліверпуль, який отримав весь дохід від реалізованих квитків, відмовив. Назустріч своїм вболівальникам пішло керівництво мадридців, компенсувавши у загальній сумі €17 тис.

Однак ці фінансові втрати мадридський клуб навряд чи вважатиме істотними з огляду на те, що команда обіграла чемпіонів Європи і пробилася до чвертьфіналу турніру.