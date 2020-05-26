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Факти / Спорт

Баварія обіграла Боруссію Дортмунд завдяки шедевру Кімміха

Боруссія Дортмунд — Баварія Мюнхен – 0:1

Голи: Кімміх, 43

Дортмундська Боруссія приймала мюнхенську Баварію в рамках матчу 28 туру німецької Бундесліги. Зустріч пройшла на стадіоні Сігнал Ідуна Парк та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.

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Єдиний гол у зустрічі на рахунку Йозуа Кімміха. Він отримав м’яча на краю штрафного майданчика, коли Роман Бюркі вийшов далеко від своїх воріт. Кімміх вирішив цим скористатися, бездоганно перекинувши шкіряного над голкіпером прямісінько у сітку.

Після матчу Кімміх заявив, що цей гол став найкращим у його кар’єрі.

— Перед матчем нам розповідали, що Бюркі часто стає перед воротарського лінією. Це був найкращий гол у моїй кар’єрі – він дуже важливий, – сказав Кімміх.

Перемога над Боруссією дозволила мюнхенській команді закріпити лідерство у турнірній таблиці Бундесліги. Тепер в активі підопічних Фліка 64 пункти. Боруссія йде другою, маючи в активі 57 очок.

Нагадаємо, в рамках 27 туру Боруссія Дортмунд впевнено обіграла Вольфсбург.

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