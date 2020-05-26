Шотландський клуб визначає долю футболіста через голосування у Twitter

Шотландський футбольний клуб Лівінгстон вирішив дивним чином визначити долю запасного голкіпера Гері Мейлі.

У соцмережі Twitter клуб запустив голосування, чи слід залишати футболіста у клубі. Варіанти – Так, запропонуйте йому контракт та Ні, попросіть його піти.

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Поки підписники Лівінгстона у Twitter просять клуб залишити Мейлі у команді.

У чемпіонаті Шотландії сезону-2019/20, що достроково завершили через пандемію коронавірусу, а Лівінгстон посів п’яте місце. Золоті медалі чемпіонату Шотландії дісталися Селтіку із Глазго.

Джерело: Livingston FC

Фото: Livingston FC