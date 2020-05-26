PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шотландський клуб визначає долю футболіста через голосування у Twitter

Шотландський футбольний клуб Лівінгстон вирішив дивним чином визначити долю запасного голкіпера Гері Мейлі.

У соцмережі Twitter клуб запустив голосування, чи слід залишати футболіста у клубі. Варіанти – Так, запропонуйте йому контракт та Ні, попросіть його піти.

Читайте: Відео про кота-голкіпера Мяунуеля Нойєра виявилося фейком

Поки підписники Лівінгстона у Twitter просять клуб залишити Мейлі у команді.

Ливингстон

У чемпіонаті Шотландії сезону-2019/20, що достроково завершили через пандемію коронавірусу, а Лівінгстон посів п’яте місце. Золоті медалі чемпіонату Шотландії дісталися Селтіку із Глазго.

Джерело: Livingston FC

Фото: Livingston FC

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх