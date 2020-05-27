Німецька Бундесліга після відновлення поточного розіграшу чемпіонату відіграла вже два тури.
В рамках 28 туру відбудеться головний поєдинок, можливо, всієї другої половини сезону. На Сігнал Ідуна Парк дортмундська Боруссія прийме вдома мюнхенську Баварію.
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Матчі 28 туру німецької Бундесліги відбудуться 26-27 травня.
Розклад матчів 28 туру Бундесліги:
|26 травня, вівторок
|19:30
|Боруссія Д
|0:1
|Баварія
|21:30
|Айнтрахт
|3:3
|Фрайбург
|21:30
|Байєр
|1:4
|Вольфсбург
|21:30
|Вердер
|0:0
|Боруссія М
|27 травня, середа
|19:30
|РБ Лейпциг
|_:_
|Герта
|21:30
|Аугсбург
|_:_
|Падерборн
|21:30
|Хоффенхайм
|_:_
|Кельн
|21:30
|Фортуна
|_:_
|Шальке
|21:30
|Уніон Берлін
|_:_
|Майнц
Нагадаємо, в рамках 27 туру Боруссія Дортмунд впевнено обіграла Вольфсбург.