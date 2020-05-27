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Бундесліга: розклад та результати матчів 28 туру

Німецька Бундесліга після відновлення поточного розіграшу чемпіонату відіграла вже два тури.

В рамках 28 туру відбудеться головний поєдинок, можливо, всієї другої половини сезону. На Сігнал Ідуна Парк дортмундська Боруссія прийме вдома мюнхенську Баварію.

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Матчі 28 туру німецької Бундесліги відбудуться 26-27 травня.

Розклад матчів 28 туру Бундесліги:

26 травня, вівторок
19:30 Боруссія Д 0:1 Баварія
21:30 Айнтрахт 3:3 Фрайбург
21:30 Байєр 1:4 Вольфсбург
21:30 Вердер 0:0 Боруссія М
27 травня, середа
19:30 РБ Лейпциг _:_ Герта
21:30 Аугсбург _:_ Падерборн
21:30 Хоффенхайм _:_ Кельн
21:30 Фортуна _:_ Шальке
21:30 Уніон Берлін _:_ Майнц

Нагадаємо, в рамках 27 туру Боруссія Дортмунд впевнено обіграла Вольфсбург.

Фото: Dreamstime

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