Комісар НХЛ Гері Беттмен підтвердив, що регулярний сезон НХЛ, що призупинили через пандемію коронавірусу, відновлять.

Поки точна дата відновлення сезону залишається невідомою, але тренувальні збори команд розпочнуть не раніше липня.

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Регулярний чемпіонат достроково завершили, а боротьбу у плей-оф за Кубок Стенлі продовжать 24 команди. Поза раундом плей-оф опинилися: Оттава Сенаторз, Детройт Ред Вінгс, Баффало Сейбрз, Нью-Джерсі Девілз, Лос-Анджелес Кінгз, Сан-Хосе Шаркс та Анахайм Дакс.

Чотири найкращі команди з кожної конференції зіграють між собою по три матчі у форматі кругової системи. Вони дозволять клубам змінити номер посіву у плей-оф.

Решта команд, паралельно круговому турніру, проведуть серії до трьох перемог. Переможці цих серій потраплять у першому раунді плей-оф до перших чотирьох сіяних команд своїх конференцій. Після цього розіграш Кубка Стенлі продовжать у звичному форматі.

Пари суперників у кваліфікаційному раунді:

Східна конференція

Піттсбург Пінгвінз – Монреаль Канадієнс

Кароліна Гаррікейнз – Нью-Йорк Рейнджерс

Нью-Йорк Айлендерс – Флорида Пантерс

Торонто Мейпл Ліфс – Коламбус Блю Джекетс

Західна конференція

Едмонтон Ойлерз – Чикаго Блекхоукс

Нешвілл Предаторз – Арізона Койотс

Ванкувер Кенакс – Міннесота Вайлз

Калгарі Флеймз – Вінніпег Джетс.

Нагадаємо, пропозицію дограти сезон у форматі плей-оф із 24 команд висунула профспілка гравців НХЛ.

Джерело: NHL