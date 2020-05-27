Дніпро — Севілья – 2:3

Голи: Калініч, 7 Ротань, 44 — Крихов’як, 28 Бакка, 31, 73

27 травня 2015 року Дніпро зіграв в історичному для себе фіналі Ліги Європи-2015. На Національному стадіоні у Варшаві підопічні Мирона Маркевича зустрілися з іспанською Севільєю під керівництвом Унаї Емері.

Для Дніпра казка почалася наприкінці 2014 року, коли команда дивом вийшла у плей-оф Ліги Європи з другого місця. У паралельному матчі Карабах забив гол міланському Інтеру на останніх хвилинах шостого матчу групового етапу, що позбавляло Дніпро квитка у плей-оф.

Однак вже після фінального свистка у Києві на НСК Олімпійський коментатор повідомив, що взяття воріт міланців скасували і саме Дніпро зіграє у наступному раунді.

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У плей-оф дніпряни по черзі пройшли Олімпіакос, Аякс, Брюгге та Наполі в 1/2 фіналу.

У фіналі команда Мирона Маркевича боролася до останнього, але не змогла побороти амбіції Севільї. Тим не менш, це був найуспішніший сезон Дніпра в його єврокубковій історії.

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