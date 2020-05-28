Ювентус — Мілан – 0:0 (пен.2:3)

Пенальті: Бірінделлі, Дель Пьерро – Сержиньо, Неста, Шевченко

28 травня 2003 року Ювентус та Мілан зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2002/2003. Матч пройшов на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері і закінчилася перемогою россонері після серії пенальті з рахунком 3:2.

Основний та компенсований час матчу минув без голів, тому команди приступили до серії післяматчевих пенальті, в якій перемогу здобули підопічні Карло Анчелотті – 3:2.

Вирішальний удар у сітку воріт Джанлуїджі Буффона забив Андрій Шевченко, який відзначився ще у першому таймі, але через помилку лайнсмена гол скасували.

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Точний удар українця приніс россонері шостий трофей Ліги чемпіонів в історії, а Шева став першим футболістом в історії незалежної України, котрий одягнув золоті медалі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Андрій Шевченко пригадав перемогу на Олд Траффорд, опублікувавши зворушливий пост у соцмережах:

— Раз і назавжди, спасибі всім причетним до цієї фантастичної подорожі. Відмінні спогади, – написав Шевченко.

View this post on Instagram A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on May 28, 2020 at 1:08am PDT

Цей фінал став другим в історії, де зустрічалися представники однієї країни. Трьома роками раніше на Стад де Франс у фіналі зіграли іспанські Реал та Валенсія (3:0 на користь мадридців).

Також Факти ICTV пропонують подивитися огляд фіналу Ліги чемпіонів 1999 року, в якому зустрічалися Манчестер Юнайтед і Баварія.